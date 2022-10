Jetzt Sondermodell und E-Bonus sichern

Die weniger gute Nachricht: Beim Autokauf ist vielerorts Geduld gefragt. Schuld daran ist unter anderem der Halbleitermangel.

Doch Mitsubishi hat auch hier positive Neuheiten zu vermelden: Trotz einer spürbaren Verknappung der Neuwagenproduktion sind beim Mitsubishi-Händler vor Ort im Autohaus Graf mehrere Modelle mit kurzen Lieferzeiten verfügbar. Besonders kurzfristig verfügbar ist nach Auskunft von Geschäftsführer Bernhard Graf der Eclipse Cross Plug-in-Hybrid .

Auch der Gebrauchtwagenmarkt bekommt die Lieferengpässe zu spüren. Die erhöhte Nachfrage kann der japanische Hersteller aber dank einer deutschlandweiten Fahrzeugbörse noch weitgehend bedienen. Das Autohaus Graf hat Zugriff auf ein großes Portfolio an Gebraucht- und Vorführfahrzeugen der attraktiven, nachhaltigen und alltagstauglichen Marke mit dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Grundsätzlich sollten sich aber Käufer wie auch Verkäufer auf längere Lieferzeiten einstellen. Die Auftragsabwicklung für einen Neu- und Gebrauchtwagenkauf sollte also von langer Hand geplant werden. Am besten schon jetzt, denn im Frühjahr 2023 kommt der neue Kompakt-SUV ASX in fünf verschiedenen Motorisierungen auf den Markt. Moderne Benzinmotoren und Elektrokompetenz in Form von effizienter Hybridtechnologie bieten für alle Ansprüche die perfekte Mobilitätslösung. „Bis zum Marktstart dauert es zwar noch einige Monate, doch jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mit der Planung zu beginnen. Wir beraten gerne“, sagt Bernhard Graf.

Mitsubishi hat eine weitere gute Nachricht: Bis 31. Dezember 2022 werden im Rahmen der Aktionswochen „Extra für Sie“ zahlreiche Select-Sondermodelle mit umfangreichen Zusatzausstattungen und Preisvorteilen angeboten.

Im Autohaus Graf stehen zudem ein außergewöhnlicher Werkstattservice, die persönliche Ansprache und eine individuelle, ehrliche Beratung an vorderster Stelle. Zudem ist das Autohaus Service- und Ansprechpartner für Mercedes und bietet sämtliche Dienstleistungen an. Der Werkstattservice wird für sämtliche Hersteller fachgerecht erledigt.

Auch über die professionelle Werkstattbetreuung hinaus sind die überwiegend langjährigen Mitarbeiter als Mobilitätsberater zur Stelle – und derzeit auch wieder als versierte Winterrad-Monteure: Noch gibt es freie Termine ohne allzu lange Wartezeiten. Damit spätestens beim ersten Schneefall der fahrbare Untersatz gut „besohlt“ ist, verfügt das Werkstatt-Team über eine uneingeschränkte Auswahl an Winterreifen und Rädern von unterschiedlichen Herstellern für jeden Geldbeutel.