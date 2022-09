Keine Getränkekisten mehr schleppen

Auf einer Fläche von 2.800 Quadratmetern bietet Getränke Kastner mehr als 1.200 verschiedene Getränke an, von denen 92 Prozent in Süddeutschland abgefüllt werden. Das einwegplastikfreie Konzept wird beibehalten: Geboten werden Alternativen in Mehrweg-PET-Flaschen, die bis zu 20 Mal wiederbefüllt werden. Die Regionalität steht im Mittelpunkt: Begonnen mit Weinen aus Schwaikheim, Fellbach und dem Remstal, werden auch für die Spirituosenauswahl mit „Berglen-Wasser“ oder „Hößlinswarter Eierlikör“ Produkte ausgewählt, die nur einen Katzensprung entfernt hergestellt werden.

Einige Hersteller liefern direkt an und senken so im Einkauf die Kosten. Das bedeutet, dass bei einigen Produkten trotz Kostensteigerungen der Preis konstant bleiben konnte, andere wurden sogar günstiger. Einsparungen im Einkauf werden eins zu eins an die Kunden weitergegeben. Eins zu eins schlagen sich aber auch die gestiegenen Kosten für Logistik und Hersteller auf manche Artikel nieder, die teurer sind, deren Teuerung aber dank höherer Mengen am größeren Standort geringer ausfallen als zu befürchten war.

Neue Öffnungszeiten ab Oktober 2022

Ab 4. Oktober 2022 gelten folgende Öffnungszeiten im Abholmarkt: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag. Im Onlineshop auf www.getraenke-lieferservice-kastner.de ist das komplette Sortiment zu sehen. Bei Bestellung bis 12 Uhr ist die Ware am folgenden Werktag am Zielort. Getränke werden dem Kunden in den Keller gebracht, Leergut wird mitgenommen. Bis in die erste Etage transportieren die Mitarbeiter Kisten, wenn kein Aufzug vorhanden sein sollte, mit Aufzug auch weiter hinauf. Kastner beliefert Firmen, Gastronomie, Schulen, Kindergärten, Sportvereine, Privathaushalte, und er ist der Ansprechpartner für Feste im Rems-Murr-Kreis. Kühlwagen, Gläser, Zapfanlagen, Biertischgarnituren, Kühlschränke, Ausschankwagen, Sonnenschirme und Getränke sind auf Kommission möglich.

Lieferservice

Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sind fünf Fahrzeuge unterwegs. Kunden können im Onlineshop die Lieferzeit festlegen - entweder zwischen 8 und 13 Uhr oder zwischen 13 und 18.