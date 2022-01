Kuschelige Entdeckungstour für daheim

Der Corona-Lockdown macht uns häuslicher: Wir möchten es daheim gemütlich haben, eine Auszeit in den eigenen vier Wänden nehmen, die Seele baumeln lassen und durchatmen. Eine schöne, kuschelige Wohnumgebung, antimikrobielle Raumtextilien und kuschelige Stoffe sorgen für eine entspannte und unbeschwerte „Me-Time“. Beim Boden- und Raumausstatter Emil Schwarz lassen sich neue Produkte im Stoffbereich entdecken.

Schutz vor Viren, Bakterien und Insekten

Antimikrobielle Raumtextilien verhindern nicht nur schlechte Gerüche, sie halten auch Bakterien und Viren davon ab, sich auf der Lieblingsdecke oder dem Kuschelkissen breitzumachen. Die Profis für Boden und Raumausstattung sind während Corona nach den gültigen G-Regeln für die Kunden da: Die Handwerker dürfen ihren Arbeiten seit Beginn der Pandemie uneingeschränkt nachgehen.

Die Beratung zu Fußböden und zum gesamten Spektrum der Raumausstattung erhalten Interessierte und Kunden online, per Telefon oder vor Ort. Sämtliche Muster, die der Kunde gesehen und für gut befunden hat, insbesondere von den vielfältigen Boden-Herstellern beim Parkett-Fachbetrieb, können direkt im Showroom abgeholt werden. Die Montage in allen Bereichen übernehmen ausschließlich fest angestellte und ausgebildete Mitarbeiter der Firma Emil Schwarz. Raumausstattermeisterin Lisa Jergentz ist für ihre Kunden im Showroom für Raumausstattung zur Stelle und freut sich, die große Produktvielfalt zu zeigen und vor Ort zu beraten. Eine Übersicht über die Produktvielfalt ist auch auf der Webseite von Firma Schwarz oder bei den Herstellern direkt möglich.

Winterrabatt: Insektenschutz bis 28. Februar 2022

Eisige Temperaturen lassen Gedanken an den Frühling momentan in den Hintergrund rücken. Doch mit den ersten Schönwettertagen kommen schon bald Pollen und Insekten zurück. Wer jetzt an den professionellen Insektenschutz denkt und seine individuelle Lösung plant, kann ganz entspannt und geschützt gegen unerwünschte Plagegeister den Frühjahrsbeginn genießen.

Insektenschutz von MHZ hält zudem Pollen, Keime und Staub fern. Bei Emil Schwarz profitieren Kunden bis zum 28. Februar 2022 vom Winterrabatt: Zehn Prozent auf alle Insektenschutz-Produkte von MHZ. Ausgeklügelte Technik und das Mehr an Qualität und Komfort zeichnen jedes MHZ-Produkt aus. Der Fachbetrieb Emil Schwarz fertigt Insektenschutz grundsätzlich auf Maß.