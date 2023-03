Lust auf einen Cappuccino?

Je digitaler der Alltag wird, desto wichtiger und auch wertvoller wird der persönliche Kontakt. „Das lokale Shopping-Erlebnis wird von immer mehr Menschen gesucht und auch geschätzt“, sagt der Textil-Einzelhandelskaufmann. Er möchte für die Kunden vor Ort da sein. Sein Team sieht das genauso: „Wir sind Verkäufer aus Leidenschaft. Wir arbeiten umsichtig, hoch motiviert und immer kundenorientiert. Wir lieben es, Ihnen unsere besonderen Highlights zu zeigen.“ Dabei spielt das modebegeisterte Team seinen „Trumpf“ der ehrlichen und umfassenden Beratung aus. „Wir beraten gerne, ohne zu belehren und wir verkaufen gerne, aber ohne jeglichen Druck.“ Kunden bekommen beim Einkauf die volle Aufmerksamkeit und Kompetenz. „Denn wir lieben, was wir tun und freuen uns, wenn das mit einem Lächeln von ihnen belohnt wird.“ Andy ist der einzige Einzelhändler, der im trendigen Quartier rund ums Holzmarkt-Carré sein Sortiment an Herrenmode anbietet. Mit einer breiten und gut durchdachten Palette im Casual- und Sportswear ist AN.DY Fashion.Life.Style der Platzhirsch im Rems-Murr-Kreis für jede Generation. Der bekennende Jeansträger, der mehr als 30 Paar Jeans im Schrank liegen hat, bietet bekannte Marken in aktuellen Trendfarben. In diesem Modefrühling liegen Farbtöne wie Cappuccino und Latte macchiato voll im Trend – mit frischen, funktionalen Styles im angesagten Layering-Look ist Mann in diesem Frühjahr bestens angezogen. Der neue Look fürs Office kommt aus der Casualwear: Wertige Hoodies, toller Strick und smarte Chinos halten Einzug in die Winnender Büros.

Ein Sakko von Zuitable ist ein Muss für den Kleiderschrank

Passend dazu präsentiert AN.DY Fashion.Life.Style seine neue Marke „Zuitable“. Das Label steht für top sitzende Sakkos mit bestem Tragekomfort und einzigartiger Lässigkeit. Nach und nach treffen auch die ersten sommerlichen Teile ein, die für neue Impulse im Kleiderschrank sorgen: Leichte Jackenmodelle im Materialmix mit Nylon und fantasievollen Steppbildern oder pfiffige Lederjacken für kernige Typen.

Cappuccino - ob in der Tasse oder im Kleiderschrank

Übrigens: Cappuccino gibt es nicht nur als Trendfarbe, sondern neben weiteren leckeren Getränken auch an der Bar. Denn auch das gehört 100 Prozent zu AN.DY Fashion.Life.Style: Nach einem gelungenen Einkaufserlebnis trifft man sich zum Small Talk in gechillter, lockerer Atmosphäre an der Espresso- und Feierabendbar und kann auf den neuen Look anstoßen.