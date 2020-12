Neue Plug-in-Hybrid-Power von Mitsubishi

Neues Facelift, neues Antriebsmodell: Im Eclipse Cross Plug-in Hybrid trifft Eleganz auf Hybrid. Optisch verbindet der Eclipse Cross die Vorzüge von Coupé und SUV. Seine dynamische Linienführung, markante Details und die beeindruckende Front treffen auf SUV-typische Vorteile: hohe Sitzposition, gute Rundumsicht, komfortable Ausstattung. Drei Ausstattungslinien bieten die volle Bandbreite bei Sicherheit und Design. Als „Goodie“ steht eine attraktive Intro-Editions-Variante als vierte Option zur Wahl.

Neben seinem elegant-sportlichen Design und seinem modernen und hochwertig anmutendem Interieur ist im Eclipse Cross ab 2021 serienmäßig der aus dem Mitsubishi Outlander bewährte Plug-in-Hybrid-Antrieb neu mit an Bord. Mit seinem kombinierten leistungsstarken Benzin- und Batterie-Antriebssystem knüpft der kompakte, sportliche SUV Coupé Eclipse Cross nahtlos an den Vorgänger an.

Die hybrid-eigene Fahrdynamik zieht er aus der elektrischen direkten Beschleunigung, unterstützt vom Allradsystem „Super All Wheel Control“. Fast 90 Jahre Allrad- und SUV-Kompetenz stecken in der Hybrid-Variante des Eclipse Cross. Variabel zeigt sich Mitsubishi hinsichtlich Fahrleistung: Der Eclipse Cross ist mit knapp 200 PS unterwegs, seine Motorisierung ist wahlweise mit Front- oder Allradantrieb kombinierbar.

Mitsubishi Motors investiert seit mehr als 40 Jahren kontinuierlich in die Forschung, die Entwicklung und das Design von Elektrofahrzeugen. Auf Basis dieser starken Elektrokompetenz ist die Mitsubishi Gruppe weltweit Vorreiter bei der Elektrifizierung des Individualverkehrs.

Als Garanten für die Qualität rund um die Marke Mitsubishi sowie für sämtliche Modelle aller Fahrzeughersteller sorgt das Service-Team im Autohaus Graf. In dem persönlichen Familienbetrieb ist der Kunde darum auch in besten Händen, wenn es um den Umstieg auf umweltbewusstes Fahren geht.

Immer mehr Fahrzeughalter liebäugeln mit einem Hybriden oder rein elektrischen Fahrzeug, das vom Gesetzgeber bei Neuanschaffung mit einem Elektrobonus gefördert wird. Parallel wird die Ladeinfrastruktur immer besser.

Fünf Jahre Werks-Garantie

Typisch Mitsubishi sind die außergewöhnlichen Garantieleistungen: Der japanische Autobauer bietet für alle Neufahrzeuge grundsätzlich eine Fünf-Jahres-Werksgarantie und acht Jahre Garantie auf die Batterie.