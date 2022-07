In der Buchhandlung Kreh wird der Spruch aus der gleichnamigen Komödie in abgewandelter Form wahr: „Ohne Krimi geht die Mimi hier nicht zur Ladentüre hinaus.“ Denn in dem beeindruckend breiten „Krimi-Eck“, wie Inhaber Dietrich Kreh liebevoll sagt, findet jeder Krimifan etwas zu lesen, auch wenn er schon gefühlt alles im kriminalistisch-detektivischen Bereich „verschlungen“ hat.

Wer beim Namen Dupin an Austernbänke, Salzfelder und bretonische Fischsuppe denkt, bei Ralph Neubauer an den Schauplatz Südtirol und wer mit Krimis von Pierre Martin die schillernde Persönlichkeit der provenzalischen Kommissarin Isabelle Bonnet verknüpft, der kann hier aus dem „schaurig“ Vollen schöpfen. Und nicht nur für glühende Fans von Dupin und mediterrane Krimis sind im fein ausgewählten Sortiment zahlreiche Größen des Krimi-Genres vertreten.

Auch Fans von Ostfriedlandkrimis und Regiokrimis aus allernächster Nähe können sich mit reichlich passendem packendem Lesestoff eindecken, etwa mit dem aktuellen Weinkrimi und einer großen Auswahl an Schwabenkrimis. Inhaber Dietrich Kreh, der selbst gerne Kriminalliteratur und Fantasyromane liest, achtet bei der Bestückung seines „Krimi-Ecks“ auf unterschiedliche „Schärfegrade“, denn jeder Krimileser ist anders. „Von harmlos bis blutrünstig, von humorvollen Charakteren über dunkle Machenschaften bis zu psychischen Abgründen ist alles in lesbarer Form vorhanden“, sagt er.

Seit zehn Jahren beweist er ein feines Händchen und Gespür für sein feines Büchersortiment und die beeindruckende Auswahl, die manch einer in der familiären Buchhandlung nicht vermuten würde. Das ausgewählte Sortiment hält neben Bestsellern, Klassikern, Reiseliteratur, einer großen Kinder- und Jugendbuchabteilung sowie attraktiven Bildbänden und Geschenkbüchern stets Überraschungen und Neuheiten bereit.

Pocket Book Touch HD3 mit Vorlesefunktion

Gebundene Bücher und die digitale E-Book-Variante sind jederzeit im Onlineshop bestellbar. Im Sortiment ist auch der aktuelle und wasserdichte Reader „Pocket Book Touch HD3“ - jetzt mit Vorlesefunktion.

Rund um die Uhr geöffnet: Bücher im Webshop

Bücher gehen immer: Und alle lieferbaren Titel können auch immer im Webshop rund um die Uhr bestellt werden. Lieferung frei Haus, Abholservice besteht im Ladengeschäft zu den Öffnungszeiten. Für einen bedienerfreundlichen Einkauf wird der Webshop regelmäßig aktualisiert.