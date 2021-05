Online-Raumplanung mit dem Testsieger

Während der Pandemie erstellt die Küchenhalle kreative Raumkonzepte und plant ganzheitliche Wohnlösungen gemeinsam mit dem Kunden im Online-Format. So kann auf der Webseite ein Termin mit dem persönlichen Küchen- und Wohnraumberater vereinbart werden. Zur definierten Uhrzeit schaltet sich der Kunde zu und wird vom erfahrenen Mitarbeiter kompetent per Video beraten und durch die weitläufige Ausstellung geführt. Dabei werden Live-Eindrücke der aktuellen Ausstellungsküchen sowie Küchenneuheiten in hochauflösender Full-HD-Qualität präsentiert, so erhält der Kunde erste Eindrücke der künftigen Küche, Outdoorküche sowie von der gesamten Wohnumgebung.

1a-Fachhändler für kreative Küchen- und Raumkonzepte

Geplant wird online - mit dem Kitchen Assistant „Carat“, dem Marktführer für Küchenplanungssoftware, made in Germany - ist das Planen auf dem Smartphone oder am PC ein Kinderspiel. Nach Planung und Aufmaß übernehmen fest angestellte eigene Handwerker die fachgerechte Montage inklusive der gesamten Gewerkekoordination.

Für innovative Küchenplanungen, fachkundige Beratung, handwerkliche Qualität und das erstklassige Preis-Leistungs-Verhältnis wurde der Küchen-Dienstleister für das Jahr 2021 erneut zum 1a-Fachhändler ernannt. Ihre Stärken zeigt die Küchenhalle im gesamten Wohnbereich: Mit modernen, qualitativen Küchenmöbeln, die es in vielen Materialien und Ausstattungen und auf Wunsch als Einzelmöbel gibt, lassen sich ganze Innenausbauten gestalten. Viele bekommen große Augen, wenn sie erfahren, dass auch die Renovierung und Neuplanung von Bädern mit Bad-Möbeln zum Leistungsumfang gehört. Wer seine alte Küche „nur“ renovieren oder die alten Elektrogeräte gegen sparsame der neuesten Generation tauschen möchte, kann von den Planungsmöglichkeiten profitieren.

Im 3D-Kino die Schubladen von morgen herausziehen

Der aktuelle Planungsstand kann jederzeit im 3D-Home-Cinema angeschaut werden. Die 4K-Visualisierungen seiner künftigen Räume, aufgenommen mit einer 360-Grad-Kamera, erlauben es in brillanter 3D-Optik, die Schubladen „virtuell“ auszufahren und die Schranktüren zu öffnen. Wer selbst planen möchte, kann die Software direkt auf der Webseite ohne Download nutzen. Sobald es die Inzidenzen wieder zulassen, steht der Planung auch wieder beim Besuch der bis dahin neu gestalteten Ausstellung nichts im Wege.