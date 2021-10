Parkett selbst gestalten im Showroom

Im Showroom des Weitzer-Partnerbetriebs Emil Schwarz kann der Kunde die vielseitigen Kombinationen selbst zusammenstellen. Am Bildschirm wird direkt angezeigt, welche Möglichkeiten und Materialoptionen es gibt und was diese kosten. Stets aktualisierte Angaben zum aktuellen Lagerbestand und zur Lieferzeit hat man ebenfalls im Blick.

Durch Schiebeelemente lässt sich das gewünschte Parkett nach Farbe, Format, Holzart, Bürstungsgrad, Sortierungsklasse und Eigenschaft konfigurieren. Ob kraftvolle Farbe oder zeitlose natürliche Anmutung - die Farbauswahl der Eiche-Parkettböden ist umfangreich. Es gibt sie als lackierten Pflegefrei-Parkett, als geölten Gesund-Parkett, als Flüster-Parkett zum Verkleben oder in der Variante „Renovierung“ zur schwimmenden Verlegung. Besondere Hingucker bietet das exklusive „iDesign“-Sortiment mit 24 Farbvariationen und sechs Oberflächenveredelungen, für einen Boden, der so einzigartig ist wie man selbst.

Inspiration im Showroom

Im Showroom von Emil Schwarz lässt sich die Vielfalt von Weitzer in Großformat-Mustern begutachten - und auch direkt anfassen.

Die am Bildschirm ausgewählten Musterstücke können auf Wunsch inklusive eines Angebots nach Hause gesendet werden. Wohnambiente und Persönlichkeit stehen im Mittelpunkt.

Individualisierung ist auch ein großes Thema beim Bodenhersteller Meister: Beim Partnerfachbetrieb Emil Schwarz kann der eigene Raum virtuell mit verschiedenen Böden in unterschiedlichen Verlegerichtungen gestaltet werden. So lässt sich vergleichen, was besser aussieht und sich optimal in die Wohnumgebung einfügt.

Heimeliges Zuhause

Ein schönes Zuhause gewinnt immer mehr an Bedeutung. Hier will man sich wohlfühlen, die aktuellen Trends gehen zu Entspannung, Gemütlichkeit und Wertigkeit. Mit dem Herbst kommt die Zeit, in der man sich abends aufs Sofa kuscheln möchte. Fürs perfekte Feeling sollte auch die Inneneinrichtung angepasst werden. Am leichtesten lassen sich die stimmungsvollen Farben über dekorative und flauschige Raumtextilien in die eigenen vier Wände bringen.

Im Bereich der Raumausstattung setzt Raumausstatter-Meisterin Lisa Jergentz die Kundenwünsche mit einem qualitativ hochwertigen Sortiment, Kompetenz in der Beratung und handwerklichem Können bei der Montage um. Auch Sonderanfertigungen sind für die erfahrenen Profis kein Problem.

Schauen, anfassen und informieren: All dies ist im top ausgestatteten Showroom beim Spezialisten Emil Schwarz direkt an der B14 in Backnang möglich.