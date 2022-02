Warum Rituale so wichtig sind

„Täglich verabschieden wir uns, oft eher unbewusst. Selbst ein Sonnenuntergang ist ein Abschied vom Tag“, sagt Tamara Vöth, Geschäftsführerin von Bestattungen Duhm. Das Leben ist ein ständiges Abschiednehmen, von manchen Wünschen und Hoffnungen, von der Arbeit, von Freundschaften und liebgewonnenen Menschen ...

Manche Menschen verknüpfen mit dem Abschied einen Neuanfang, Hoffnung auf Verbesserung. Andere sehen im Abschied die Hoffnungslosigkeit und den Verlust. In Wirklichkeit findet sich in einem Abschied immer beides. Jeder Abschied beinhaltet eine Veränderung, wie es der Schriftsteller Hermann Hesse in seinem berühmten Gedicht „Stufen“ niedergeschrieben hat.

Ein Ritual unterstützt, einen Abschied zu gestalten

Abschiednehmen wird dann möglich, wenn es in „Stufen“ geschieht. Rituale sind über Jahre kulturell und gesellschaftlich gewachsen und wurden über Generationen weitergegeben. „Es braucht einen Rahmen, dafür sind wir da“, so Tamara Vöth.

Bestattungen Duhm legt viel Wert auf Rituale, die den Weg durch die Trauer etwas erleichtern sollen. „In unserer heutigen Zeit gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu verabschieden, wir helfen, den passenden Weg zu finden.“

Das Team von Bestattungen Duhm steht den Hinterbliebenen zur Seite, ob in der Zeit der Trauer, bei einer Bestattungsvorsorge oder bei einer Beratung, die in der gewohnten Umgebung oder bei Bestattungen Duhm stattfinden kann.

Denn, so Tamara Vöth: „Abschiede brauchen Zeit, einen Ort und einen Raum, Verständnis, Akzeptanz, emotionale Freiheit und Information.“

Ein Gefühl ist das, was bleibt - es verbindet auch nach dem Abschied weiterhin und hilft über den Verlust hinweg. Dieses Gefühl braucht Raum und Zeit, aber auch Mut, um es zu zeigen und zu leben. Ein nicht duchlebter Abschied hinterlässt emotionale Narben.

Es gibt Abschiedsrituale wie das Anzünden von Kerzen, Blumengaben, Bilder, Beigaben, Luftballons aufsteigen lassen, das Schreiben von Abschiedsbriefen oder das Vorlesen von Gedanken und Texten bei der Trauerfeier. Manche Familien gestalten zuhause eine Art Altar für den Verstorbenen, mit Bildern und und Dingen, die mit ihm verbunden werden.

„Wir sollten uns einlassen auf eine Begegnung mit der eigenen Endlichkeit und Sterblichkeit. Die Angst vor dem Sterben sollte sich in eine Art Respekt davor verwandeln.“