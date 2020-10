Alle Facetten des Feuers

Auf der Suche nach der idealen Heizlösung lohnt ein Besuch der Ausstellung im Meisterbetrieb Kögel Schornsteine GmbH mit dem Kögel Feuerland anhand von 50 Heizkaminen, Kachelöfen und Kaminöfen.

Der Weg zur innovativen Kamin- und Schornsteinlösungen beginnt mit einem Besuch der Ausstellung in den Kögel-Studios in Waldrems und am zweiten Standort in Winterbach:

Die riesige Modellvielfalt namhafter Hersteller wie Skantherm, Austroflamm, Kalfire, Spartherm, Attika, Neocube und Max Blank ist einzigartig in der Region.

In Winterbach werden zudem Brennzellen- und Heiz- einsätze präsentiert. In beiden Kaminofenstudios spielen Holz- und Gasfeuerungen eine tragende Rolle.

Die präsentierten Modelle sind mit der modernsten Verbrennungstechnik ausgestattet. Sie erfüllen bei Weitem die Grenzwerte der Bundes-Immissionsschutzverordnung, die seit 2010 für alle Geräte gelten, die mit Holz heizen.

Bei Öfen, die gemäß Bundesimmissionsschutzverordnung ab 2020 ausgetauscht werden müssen, hilft Firma Kögel bei der Planung und Umsetzung der Austauschgeräte.

Die Aus-„Strahlung“ der Öfen von Anfang an erleben

Die meisten Öfen sind angefeuert zu erleben und zeigen eindrücklich den modernen Komfort einer knisternden Feuerstelle in den eigenen vier Wänden. Beliebt sind Varianten, bei denen Flammenspiel, Kaminknistern und Funkenflug nach persönlicher Vorliebe via Smartphone einstellbar sind.

Individuelle Gestaltung der Feuerstätte

Entspannung und Wohlgefühl stellen sich sofort ein, wenn man einem züngelnden Flammenspiel zuschaut und die behagliche, einzigartige Wärme spürt. Damit auch das Auge mitgenießen kann und die Feuerstätte zudem gesichert ist, bleibt bei der Gestaltung der Optik mit verschiedenen Materialien und der Sicherheit mit einem nicht brennbaren Bodenbelag nahezu kein Wunsch offen: In den Studios stehen Konfiguratoren bereit, an denen sich Griffvarianten, Dekor, Oberfläche und Material per 3D-Darstellung gestalten lassen. Und ist der passende Ofen gefunden, erhält der Kunde aus dem Fachhandel den passenden Schornstein mit Edelstahlfront oder mit lackierter Oberfläche dazu.

Der geprüfte und ISO-zertifizierte Meisterbetrieb ist seit 102 Jahren der Spezialist im Schornstein- und Feuerungsbau. Auch im Bereich des Kachelofen-Tauschs sind Qualität, hochwertige Fertigung und handwerklich meisterhafte Montage garantiert.