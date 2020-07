Moderne Praxis mit Wohlfühl-Garantie

Digitale Praxis. Höchste Präzision, maximaler Komfort - so ist das Zahncentrum für seine Patienten da: „Viele prothetische Arbeiten werden wir in Zukunft auf digitalem Weg erstellen. Das bedeutet: Ein Abdruck ist nicht mehr so oft erforderlich“, sagt Dr. Georg Vintzileos.

Hightech-Medizin trifft auf Wohlfühl-Atmosphäre

Die betroffenen Zähne werden mit einer Intraoralkamera gescannt und per Datensatz an einen Computer des hauseigenen Labors weitergeleitet.

Der Techniker designt den passgenauen Zahnersatz auf dem Bildschirm und sendet diese Daten zur Fräsmaschine.

„Diese arbeitet präzise, schnell und zuverlässig. Viele Arbeiten können dadurch innerhalb eines Tages fertiggestellt werden.“

Das hat viele Vorteile für den Patienten: Höchste Präzision, schmerzarm und maximaler Patientenkomfort - insbesondere bei Patienten mit starkem Würgereiz.

Sanft und effektiv: Die Laserbehandlung

Sollte eine intensivere Behandlung notwendig sein, stehen dank moderner Technik heutzutage sanftere und effektivere Methoden zur Verfügung. Das Zahncentrum verfügt über verschiedene Lasergeräte, die besonders erfolgreich bei Kindern und Angstpatienten zum Einsatz kommen. Mit einem Dentallaser können zahlreiche Eingriffe im Mund wesentlich schneller und schonender durchgeführt werden. Zusätzlich ist die Praxis auf computergestützte dreidimensionale Implantatsbehandlungen sowie auf vollkeramischen Zahnersatz spezialisiert.

Sportzahnmedizin wirkt auch leistungssteigernd

Seit Neuestem werden für Leistungs- und Hobbysportler Zahnschienen hergestellt, die die eigene Leistungsfähigkeit während eines Trainings oder Wettkampfes steigern.

Das Zahncentrum lässt keine Wünsche offen

Sämtliche Räume der Praxis sind klimatisiert und über einen Aufzug zu erreichen. Ebenso sorgen TV-Geräte an der Decke für eine optimale Entspannung während der Behandlung. Die drei Zahnärzte und rund 30 Fachkräfte sind an fünf Tagen pro Woche im Zwei-Schicht-Betrieb von 7 bis 20 Uhr im Einsatz und sorgen mit leidenschaftlichem Engagement für einen reibungslosen Ablauf aller Behandlungen und für das Wohlergehen der Patienten.