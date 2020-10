„Am Puls der Zeit“

Ab 1. April 2021 starten an unserer Pflegeschule die neuen Kurse zur Ausbildung Pflegefachfrau / Pflegefachmann.

Die dreijährige Ausbildung ersetzt die Pflegeausbildungen Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in und Altenpfleger/in. Als neu geregelte Ausbildung ist der Abschluss europaweit anerkannt, krisensicher und bietet viele Weiterqualifizierungsmöglichkeiten. Wir sind Ausbildungspartner vieler stationärer und ambulanter Pflegeeinrichtungen und vermitteln in persönlicher Atmosphäre in kleinen Klassen theoretisches Wissen und üben die pflegerischen Handgriffe, die Sie in der Praxis brauchen. Voraussetzung für die Ausbildung ist der Mittlere Bildungsabschluss oder die abgeschlossene Ausbildung in der Altenpflegehilfe, die Sie ebenfalls bei uns am 1. April beginnen können. Unsere Schule liegt wenige Gehminuten von der S-Bahnstation Weinstadt-Beutelsbach entfernt. Besuchen Sie uns auf www.pflegeschule-weinstadt.de oder vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin. Kontakt: 07151 9934 - 246 oder 252, E-Mail: pflegeschule-grossheppacher-schwesternschaft.de.