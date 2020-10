Arbeiten in einem motivierten Team

Das Autohaus Bürk ist als „das freundliche Autohaus“ in Winterbach bekannt. Einen großen Anteil daran haben die qualifizierten und hochmotivierten Mitarbeiter, die auch von beruflichen Weiterbildungen profitieren.

Als Servicepartner der Marken Volkswagen Pkw, Audi und Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet das Autohaus Bürk seinen Kunden einen zuverlässigen, fachgerechten Service bei der Wartung, Pflege und Reparatur ihres Fahrzeugs. Ein kompetentes und geschultes Team sowie modernste Fahrzeugdiagnostik gewährleisten schnelle und gründliche Reparaturen.

„Damit unsere qualifizierten und hochmotivierten Mitarbeiter alle Kundenwünsche zu höchster Zufriedenheit realisieren können, ist eine berufliche Weiterbildung in unserem Team selbstverständlich“, betont Serviceleiter Jochen Bürk. „Viele Auszeichnungen, die wir in den vergangenen Jahren erhalten haben, sind auf unser Team zurückzuführen.“ So zum Beispiel die Auszeichnung „Top Service Partner 2019“, die das Autohaus vom „Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Deutschland“ erhalten hat.

Stark in der Ausbildung

Großen Wert legt man beim Autohaus Bürk auch auf den Bereich Ausbildung. Wer möchte, kann sich hier zum Kfz-Mechatroniker/in ausbilden lassen. Wer sich nicht sicher ist, ob dieser Beruf die richtige Wahl ist, hat die Möglichkeit, das Autohaus Bürk ganz unverbindlich als Ausbildungsbetrieb kennenzulernen. Im Rahmen eines Betriebspraktikums können alle Interessenten den potenziellen zukünftigen Ausbildungsberuf ausprobieren, offene Fragen klären und sich die Entscheidung auf diese Weise leichter machen.