Im Neubau der Stadtwerke Schorndorf wird all das in die Tat umgesetzt: „Kurze Wege für die Kommunikation, Thinktanks und Rückzugsräume sowie modernste Werkstätten sind das Grundgerüst für den Arbeitsplatz der Zukunft. Aber auch in die Planung ergonomischer Arbeitsplätze mit guter Raumakustik und einem durchdachten Lichtkonzept wurde viel Zeit investiert“, freut sich die kaufmännische Prokuristin Miriam Wojtzek. „Wir wollen ein Gleichgewicht schaffen zwischen offenen Flächen für den Austausch unter den Kollegen und geeigneten Rückzugsorten für konzentriertes Arbeiten. Im Frühjahr 2021 ist das Gebäude fertig und wird dann insgesamt ca. 300 Mitarbeitenden zur Verfügung stehen.“

Die Stadtwerke teilen sich das Gebäude mit den Zentralen Diensten Schorndorf, dem Telekommunikationsdienstleister Teldanet und den städtischen Fachbereichen Infrastruktur, Gebäudemanagement und Stadtentwicklung. Damit entsteht ein hochmodernes Kompetenzzentrum, das die Versorgung der Bürger mit einer zukunftsfähigen Infrastruktur in und um Schorndorf fortschrittlich gestalten wird.

Die Stadtwerke Schorndorf halten die Recruiting-Prozesse auch in Zeiten der Corona-Krise aufrecht. Persönliche Vorstellungsgespräche finden unter sorgfältiger Berücksichtigung der RKI-Empfehlungen statt. Bewerben Sie sich jetzt! Alle Stellenangebote unter www.stadtwerke-schorndorf.de