Gut gerüstet in die Zukunft

Seit über 40 Jahren fertigt die Klingel GmbH Komponenten für die Automobilindustrie und den Sondermaschinenbau. Rund 80.000 dieser Teile verlassen täglich die Produktionshallen der Klingel GmbH in Waiblingen.

Dabei reicht das Spektrum vom ersten Prototypen bis hin zur Großserie. Kernkompetenz des Unternehmens ist das Know-how um die zerspanende Fertigung und die Verarbeitung unterschiedlicher Materialien. Neben Aluminium verarbeitet die Klingel GmbH auch Magnesium und ist damit in der Lage beispielsweise mit dem in Waiblingen bearbeiteten Gehäuse für einen E-Bike-Motor alternative Märkte zu erschließen. Im laufenden Jahr hat das Unternehmen mit der Prototypenfertigung einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut. So kann das familiengeführte Unternehmen seine Kunden bereits in der fertigungsoptimierten Entwicklung der Teile in einem frühen Zeitpunkt der Produktentwicklung begleiten.

Viele Vorteile für Mitarbeiter

Die rund 250 Mitarbeiter des Unternehmens profitieren von dieser Entwicklung beispielsweise, indem sie an dem firmeneigenen Dienstradprogramm teilnehmen können. Die für mittelständische Unternehmen typischen flachen Hierarchien und schnelle Entscheidungswege sichern die Anpassungsfähigkeit und bieten den Mitarbeitern des Unternehmens große Handlungsspielräume.