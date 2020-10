Individuell und einzigartig

Fertighaus ist nicht gleich Fertighaus, das ist unsere Devise bei TALBAU-Haus. Vor allem, weil wir keine „Ware von der Stange“ bieten.

Der Gedanke, der uns dabei antreibt, ist klar definiert: Wir wollen die individuellen Wohnträume unserer Bauherrinnen und Bauherren wahr werden lassen und ihnen ein Zuhause schaffen, in dem sie sich wohlfühlen. Neben der 100% individuellen Planung legen wir Wert auf eine nachhaltige und ökologische Bauweise unserer Fertighaus-Unikate. So werden am Firmenstandort in Oberweissach jährlich rund 60 Fertighäuser in Holztafelbauweise produziert.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen zählen bei uns noch Werte wie Verlässlichkeit, Vertrauen und Verantwortung für Mitarbeitende und Geschäftsleitung. Außerdem erwartet Sie neben vielfältigen Aufgaben ein familiäres Arbeitsklima, wertvolle Benefits sowie eine langfristige Perspektive.

Werden auch Sie Teil unseres Teams und helfen Sie dabei, dass jeder unserer Bauherrinnen und Bauherren ein neues Zuhause ganz nach den eigenen Wünschen erhält.