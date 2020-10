Ins Leben begleiten, im Leben begleiten – gemeinsam in eine gute Zukunft: So lautet der Leitspruch des Vereins Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. In der Kindertagesstätte kunterbunt werden in fünf Gruppen 75 Plätze für Kinder im Alter zwischen 1-6 Jahren bereitgestellt.

In einem engagierten Team arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen Qualifikationen nach § 7 KiTaG zusammen. Die pädagogischen Schwerpunkte der Einrichtung liegen in der alltagsintegrierten Sprachbildung und der Bewegungsförderung. Viel Wert wird zudem auf eine gesunde Ernährung gelegt.

Als Mitarbeiter/in unserer Kita tragen Sie dazu bei, dass die Kinder in den entscheidenden Jahren für ihre weitere Entwicklung ein gutes Rüstzeug erhalten. Wichtige pädagogische Ziele sind uns dabei: soziale und emotionale Kompetenz, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir aktuell weitere pädagogische Fachkräfte mit einer Qualifikation nach §7 KiTaG. Außerdem sind ab September 2021 Praxisintegrierte Ausbildungsplätze (PIA) neu zu besetzen.