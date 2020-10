Mit Kindern arbeiten

Pädagogische Fachkräfte in Kitas (Erzieher/innen oder Kinderpfleger/innen) werden dringend gebraucht. Wer sich in diesen Berufen ausbilden lässt, hat den Arbeitsvertrag bereits in der Tasche.

Unsere Schule verfügt über eine topmoderne digitale Infrastruktur. In verschiedenen Profilfächern (Naturpädagogik, Forschen und Experimentieren, Religionspädagogik, Musik, Kunst, Sprache) können Sie Ihre Interessen vertiefen. Wir beraten Sie individuell, welcher Ausbildungsgang zu Ihnen passt (PiA, vollzeitschulische Ausbildung, Ausbildung in Teilzeit). An unserer Schule können Sie die Fachhochschulreife erwerben oder bereits während der Ausbildung studieren. Unsere Schule liegt, umgeben von viel Grün, wenige Gehminuten entfernt von der S-Bahnhaltestelle Weinstadt-Beutelsbach. In persönlicher Atmosphäre und in modern ausgestatteten Unterrichtsräumen vermitteln wir Ihnen praxisnahes pädagogisches Wissen.

Besuchen Sie uns auf www.fachschule-sozialpädagogik.de oder bei einem unserer Informationsabende (Beginn 19 Uhr): 2020: 10.11., 15.12. / 2021: 12.1., 9.2., 9.3.