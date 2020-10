Verantwortungsvolle Aufgaben

Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist klar, dass die Bedeutung des Pflegeberufs auch zukünftig weiter zunehmen wird. Die Tätigkeit in einem Pflegeberuf bietet ausgezeichnete Zukunftsperspektiven und Sicherheit. Das Aufgabengebiet ist verantwortungsvoll, vielseitig und abwechslungsreich. Man pflegt, berät und unterstützt Menschen aller Altersstufen mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern. Damit üben Mitarbeitende in der Pflege eine sinnstiftende, wichtige Tätigkeit aus. Nicht selten sind mittlerweile die Arbeitszeiten gerade durch den Schichtdienst und individuelle Dienstplanregelungen so flexibel, dass auch die Belange junger Familien bspw. durch Tätigkeiten in Teilzeit Berücksichtigung finden. Darüber hinaus ist die Pflege ein Berufszweig mit vielen attraktiven Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.

Die Rems-Murr-Kliniken sind der medizinische Spitzenversorger für die Region mit 19 Fachkliniken und über 51.000 stationären Patienten pro Jahr. Mit Standorten in Winnenden und Schorndorf befinden sie sich in reizvoller Lage mit hoher Lebensqualität. Aufgrund der öffentlichen Trägerschaft profitieren die Kliniken von der vollen Unterstützung durch den Landkreis.

Bereits die Möglichkeiten zum Einstieg in den Pflegeberuf direkt nach der Schule oder auch als berufliche Neuorientierung überzeugen: Am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe kann bspw. die einjährige Gesundheits- und Krankenpflegehelferausbildung oder die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau/-mann (m/w/i) – auch mit integriertem Studium – bei besten Übernahmechancen absolviert werden.