„Das 'gepflegte Grün' ist sein Metier“

Ob neu anlegen, umgestalten oder unterhalten – Gärtnermeister Simon Ehmann weiß, wie viel Arbeit hinter einem „gepflegten Grün“ steckt und bietet seinen Kunden dafür einen Rund-um-Service. Von der kompletten Gestaltung neuer Gärten über die Baumpflege bis zur Bewässerung kümmert er sich um private Anwesen ebenso wie um Grundstücke von Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen. Zusammen mit seinem Team steht er den Kunden auch beratend in Sachen Pflanzen, Bäume & Co. zur Seite. „Welche Gewächse eignen sich etwa bei einer Neuanlage? Welcher Standort ist für diesen Typ Pflanze sinnvoll? All das bespreche ich mit meinen Kunden vorab“, erklärt Simon Ehmann.

Simon Ehmann - Gartengestaltung Gartenpflege

Teichackerweg 5

73635 Rudersberg

Tel 07183 6668 www.ehmann-garten.de