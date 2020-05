„Die Dachprofis l(i)eben ihr Handwerk“

Alles rund ums Dach: Zimmerermeister Christian Kurz bietet seinen Kunden sämtliche Arbeiten des Zimmererhandwerks und klassischen Holzbaus sowie Flaschnerarbeiten aus dem eigenen Hause. „Dazu gehört auch die Eindeckung mit Dachziegeln oder das Abdichten von Flachdächern inklusive Begrünung – ganz wie gewünscht“, erklärt der Inhaber.

Der Fokus des Teams liegt auf An- und Umbauten sowie Aufstockungen – dabei achtet er stets auf den möglichen Erhalt historischer Bausubstanz. Dazu berät der Dachprofi zu energetischen Sanierungen und übernimmt, wenn gewünscht, die Bauleitung für den Rohbau. „Jeder Auftrag wird für jedes Objekt passend gemacht – stets in bester Qualität. Die darf niemals leiden, auch wenn viel los ist“, erklärt Christian Kurz, der schon früh seine Leidenschaft für seinen Lieblingswerkstoff Holz entdeckte. Angefangen in Opas Werkstatt als Jugendlicher, baute er sich Schritt für Schritt sein eigenes Unternehmen auf – und beging im vergangenen Jahr bereits das zehnjährige Bestehen.