„Echtes Handwerk mit natürlichen Zutaten“

STraditionelle Backkunst – ein hohes Gut, das auch für Bäckermeister Jürgen Fränznick oberste Priorität hat. Mit Liebe zum Handwerk und der Leidenschaft für frisches Brot, Brötchen & Co. steht er des Nachts in der Backstube. „Wir stellen unseren eigenen Natursauerteig her, verwenden Eier und Milch aus dem Wieslauftal, haben eine eigene, kleine Getreidemühle – und beziehen die Zutaten dafür etwa von Bio-Landwirten oder von der Organisch-Biologischen Erzeugergemeinschaft Hohenlohe“, erklärt Jürgen Fränznick, der in der Bäckerei zudem Geschäftsführer ist.

Sein Wissen und seine langjährige Erfahrung im Bäckerhandwerk gibt er gerne an junge Auszubildende weiter, die seine Leidenschaft für traditionelle Backwaren teilen. „Unser Team möchte sich zudem bei unseren Kundinnen und Kunden bedanken – für die langjährige Treue und das Vertrauen, die wir sehr schätzen“, sagt Jürgen Fränznick stellvertretend für das gesamte Team der Bäckerei Lämmle.