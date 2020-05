„Grüne Oasen schaffen“

Gärtnermeisterin Petra Ehmann l(i)ebt „Grün“ – seit mehr als 20 Jahren ist sie selbstständig und widmet sich mit ihrem Team der Begrünung von Büros sowie der Grabpflege auf 17 Friedhöfen in Rudersberg und Remshalden. „Wir kaufen die Pflanzen dafür in regionalen Gärtnereien ein“, sagt die Inhaberin. In Sachen Raumbegrünung bietet Petra Ehmann alle Leistungen vom Rückschnitt über die Schädlingskontrolle bis zum Abwischen der Blätter an: Ob in Unternehmen oder Pflegeheimen – die Gärtnerprofis widmen sich jeder Pflanze mit Liebe. „Wir beraten unsere Kunden, welche Pflanzen geeignet sind und liefern diese mit den passenden Gefäßen zum Kunden.“

Petra Ehmann - Raumbegrünung Bahnhofsplatz 23

73635 Rudersberg

Tel 07183 37585 www.ehmann-raumbegruenung.de