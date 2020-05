„Gut beraten für den Fall der Fälle“

Goran Strljic berät Privat- und Firmenkunden zu Allianz- Versicherungsleistungen und Geldanlagen. „Dabei ist mir eine vertrauensvolle, langfristige Partnerschaft besonders wichtig. Ich möchte, dass meine Kunden gut abgesichert sind – für den Fall der Fälle“, sagt der Agenturleiter, der seit mehr als zehn Jahren in der Branche tätig ist. Versicherungsschäden bis zu 3000 Euro kann Goran Strljic direkt regulieren. Zudem bietet die sogenannte „Firmenfachagentur“ Analysen bei Unternehmen an und erstellt einen Soll-Ist-Vergleich in Sachen Versicherungen. „Es ist wichtig, immer up to date zu sein. Wir empfehlen, was angepasst werden sollte, und können hier auch spezielle Firmennachlässe anbieten.“

Goran Striljic - Versicherung Backnanger Straße 30

73635 Rudersberg

Tel 07183 2190 vertretung.allianz.de/agentur.strljic