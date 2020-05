„Kompetenz rund um den (Pferde-)Hof“

Der staatlich geprüfte, orthopädische Beschlagschmied Thomas Bauer ist auf den Pferdehöfen der Umgebung unterwegs und widmet sich den Vierbeinern mit Leib und Seele. In seinem Unternehmen bildet er auch Lehrlinge aus. Dazu bietet der Hufschmied Landmaschinen und Anhänger der Firma Schmidt und Humbaur aller Art zum Verkauf – neu und gebraucht. „Wir bieten auch Reparaturen an, zudem die Hauptuntersuchung durch die DEKRA jeden Mittwoch und Freitag“, sagt der Inhaber. Auch Stall- und Weidezaunbedarf ist bei Thomas Bauer erhältlich. Zum 20-jährigen Firmenbestehen wird es einen Tag der offenen Tür am 10. Mai geben.

Thomas Bauer -Hufbeschlag | Landmaschinen Lindenplatz 6

73635 Rudersberg

Tel 07183 6470 www.bauer-hufbeschlag.de