„Meisterin mit Charme und guter Laune“

Seit mehr als zwanzig Jahren ist Friseurmeisterin Ilknur Demir in der Branche tätig – mit der Eröffnung ihres eigenen, modernen Salons im Herzen Rudersbergs hat sie sich nun ihren Traum erfüllt. „Durch meine langjährige Berufserfahrung, auch als Salonleiterin, weiß ich, was Kunden wollen – und kann nun all meine Kreativität und Kompetenz einbringen“, sagt die Inhaberin. Sie bietet modernste Schnitttechniken und neueste Trends für Damen, Herren und Kinder und legt Wert auf eine typgerechte Beratung. „Ich heiße jeden Einzelnen herzlich willkommen – in einer Wohlfühlatmosphäre mit angenehmer Musik, einem heißen Kaffee und guter Laune.“

Friseursalon Ilknur Demir In der Au 12

73635 Rudersberg

Tel 07183 9326239