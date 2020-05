„Modernes, natürliches Bauen mit Holz“

Seit mehr als 35 Jahren bietet der Zimmererbetrieb „Holzwarth“ klassische Zimmererarbeiten von der Überdachung für Fahrräder über Carports bis zum Neubau kompletter Dachstühle, ebenso Sanierungen und Bau von Vollholzhäusern. „Wir möchten unseren Kunden natürliches Bauen mit Holz nahebringen – nachhaltig, energieeffizient, kostensparend und mit ausgewählten, geprüften Materialien. Das richtige Material für das Richtige verwenden – das ist unser Motto“, erklärt Zimmerermeister Jochen Holzwarth, der das Familienunternehmen in zweiter Generation führt.

Das Team aus sechs Mitarbeitern und zwei Auszubildenden verwendet bei seiner täglichen Arbeit einheimische Hölzer – zum Beispiel in Form von Holzfaserplatten, die ein gesundes Wohnklima fördern. In der großzügigen Montagehalle mit knapp 800 Quadratmetern wird so weit wie möglich vorgefertigt. „Das ist für uns enorm wichtig, denn wir möchten eine hohe Fertigungsstufe in unseren Räumen erzielen. Das verkürzt die Baustellenzeit.“