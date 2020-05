„Partner für Bürger und Unternehmen“

Vom Ausweisantrag bis zur Zulassung: Das Team des Rathauses ist in sämtlichen Lebenslagen für die Rudersberger Bürgerinnen und Bürger da. „Wir sind für jedes Anliegen kompetenter Ansprechpartner“, sagt Bürgermeister Raimon Ahrens. „Zudem unterstützen wir die lokalen Unternehmen, indem wir über Förderprogramme informieren und das Netzwerken durch den zweimal jährlich stattfindenden Unternehmertreff fördern. Auch wir als Gemeinde sind aktives Mitglied im Handels- und Gewerbeverein.“ Darüber hinaus engagiert sich die Gemeinde für kulturelle Vielfalt und organisiert zum Beispiel die traditionelle „Nacht der Backhäuser“, die in diesem Jahr am Samstag, 1. August, stattfinden wird.

Raimon Ahrens - Gemeinde Rudersberg Backnanger Straße 26

73635 Rudersberg

Tel 07183 30050 www.rudersberg.de