„Wir haben ein Ohr für die Bedürfnisse unserer Kunden“

Vielseitig, kundenorientiert, handwerklich – Inhaberin Alexandra Stiltz l(i)ebt die Abwechslung in ihrer täglichen Arbeit. Die Hörakustikmeisterin erwarb ihren Meistertitel mit gerade einmal 23 Jahren und feiert in diesem Jahr bereits das zehnjährige Firmenjubiläum mit „Stiltz Hörberatung“.

In den beiden Filialen in Rudersberg und Urbach bietet das vierköpfige Team ein breites Spektrum an Hörgeräten und -systemen sowie Gehörschutz sämtlicher namhafter Hersteller. Die Beratung zu Tinnitus sowie Präventionsmaßnahmen gehört ebenfalls zum täglichen Geschäft. „Sehr wichtig ist mir die Nähe zu unseren Kunden, die durch regelmäßige Termine, etwa bei der Anpassung eines neuen Hörsystems, entsteht. Und auch die handwerkliche Arbeit an den Hörgeräten möchte ich nicht missen“, erklärt Alexandra Stiltz, die sich zudem als Gemeinderätin in Rudersberg einbringt. „So kann ich aktiv am öffentlichen Leben im Ort mitwirken – das bereitet mir sehr viel Freude.“