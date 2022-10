Immobilienvermarktungmit maximaler lokaler Expertise

Wer Immobilien erfolgreich vermarkten möchte, muss neben fachlicher Kompetenz auch über maximale lokale Expertise verfügen. So wie Tilman Heinz, der seit seiner Geburt im Rems-Murr-Kreis lebt und sich in der Region bestens auskennt. Vor vier Jahren hat der erfahrene Immobilienmakler den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und gemeinsam mit seiner Frau Nicole ein eigenes Unternehmen in Winnenden gegründet. Mit Andre Dippon gehört mittlerweile ein zweiter Immobilienmakler zum Team, für die Unterstützung im Backoffice sorgt Gaby Feuerbacher. Zusammen haben sie es sich zum Ziel gesetzt, ihren Kunden beim Immobilienverkauf Zeit, Geld und Nerven zu sparen – mit individueller Betreuung, einem vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang sowie umfassenden Serviceleistungen. Dass sich HEINZ Immobilien längst einen hervorragenden Ruf als professioneller Immobilienvermarkter erarbeitet hat, zeigt sich auch bei Google, wo das Unternehmen bereits 155 Fünf-Sterne-Bewertungen erhalten hat. Ein Spitzenwert, der in der Region seinesgleichen sucht.