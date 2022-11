„Crossmediale und digitale Vielfalt“

Thomas Pohl Zeitungsverlag Waiblingen Oberer Marktplatz 4

Als ambulanter Pflegedienst beraten und unterstützen Dagmar Bruns und Brigitte Haschka mit ihren Mitarbeitern die Patienten in allen Fragen rund um die Pflege und Betreuung. „Gemeinsam suchen wir individuelle, den Situationen angepasste Lösungen, um das Leben im gewohnten Umfeld weiterhin zu ermöglichen und die größtmögliche Selbstständigkeit zu erhalten“, sagen Frau Haschka und Frau Bruns. Das Miteinander in Würde und gegenseitiger Wertschätzung und Achtsamkeit zu gestalten und zu pflegen, steht für die qualifizierten Pflegefachkräfte dabei an oberster Stelle.