100 Prozent Küche, 0 Prozent Langeweile

Beratung, Qualität, Service, Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Humor sind die Stichworte bei der Küchenplanung.

Das Bohn-Team macht keine halben Sachen, sondern ganze Küchenarbeit.

Die Mitarbeiter liefern nicht „Nullachtfünfzehn“, sondern 100 Prozent Küche. Sie arbeiten nicht für Provisionen, sondern für ihre Kunden. Sie sind nicht fremdgesteuert, sondern kundenwunschorientiert. Sie überraschen und begeistern mit Küchenideen, die so vielseitig sind wie die Kundenwünsche. Der Kunde wird nicht von Menschen bedient, deren Krawatte korrekt sitzt, sondern von Küchen-Profis, deren Küchenplanung perfekt passt.

Schreiner, Küchenkenner, Einrichtungsplaner, Organisationsgenies und Allrounder gehören zur Stammmannschaft bei Bohn Küchen. „Wir liefern mit Freude eine saubere Arbeit ab. Wir versprechen 100 Prozent Küche und geben 100 Prozent Leidenschaft und Know-how dafür. Wir leben unsere Berufung aus“, sagt Geschäftsführerin Marina Bohn. Bei Bohn Küchen zählt das Familiäre: „Wir sind locker und freundlich, garantiert niemals stocksteif, und unsere Küchen sind nicht von der Stange.“

Team lebt seine Berufung aus

Jeder Küche ist die individuelle Planung anzusehen: Es gibt sie klassisch und puristisch, unaufgeregt und zeitlos, herausfordernd und knallig, modern und flippig, extravagant und gewagt, edel und schick - auf jeden Fall immer maßgefertigt und niemals langweilig. Denn eins ist hier für alle klar: „Wir verkaufen nur, wovon wir selbst überzeugt sind und was wir uns in unsere Küche einbauen würden.“ Deshalb halten die Firmeninhaber nichts von Rabatt-Versprechen - sie versprechen viel lieber hochwertige Qualität, ehrliche Beratung, handwerkliches Können und eine lösungsorientierte Arbeitsweise bei der Montage aus einer Hand.

Inklusive Strom- und Wasseranschluss und sämtlichen Handwerksarbeiten. Vor dem Einbau der neuen Möbel und Geräte muss die alte Küche raus. Die erfahrenen Monteure übernehmen die komplette Entsorgung.

Pfiff, Pep und Präzision

Nach mehr als 25 Jahren ist mit Marina und Benjamin Bohn die zweite Generation am Ruder. Seit 2018 führen sie den von Vater Wolfgang Bohn gegründeten Fachbetrieb mit dem Schwerpunkt der individuellen Küchen- und Einrichtungsplanung.

Mit Pfiff, Pep und Präzision bringen sie frischen Wind und Vielfalt in die moderne Küchenwelt. Die großzügige Küchenausstellung ist immer in Bewegung, um dem Kunden regelmäßig neueste Küchenlösungen zu präsentieren. Aktuell geht der Trend zu schwarzen Fronten und Arbeitsplatten - was sich daraus alles zaubern lässt, zeigt das Planungs-Team gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch, am liebsten nach Terminvereinbarung.