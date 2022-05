Alles für Reiter, Pferd und Stall

Sabine Melzer hat– im wahren Wortsinn: von der Industriekauffrau zur Fachberaterin für Reitsportartikel und -zubehör. In ihrem Ladengeschäft sind Reiter, Reitsportfans und Pferdeliebhaber aller Sparten bestens aufgehoben. Ihr besonderes „Steckenpferd“ ist das Westernreiten. Sabine Melzer kam als „Spätberufene“ zum Pferd: Erst mit 40 hat die gelernte Industriekauffrau die Leidenschaft entdeckt, wurde zur Freizeitreiterin und mit ihrem Ehemann darf sie zwei Pferde ihr Eigen nennen. Aus dem Hobby wurde der Beruf - sie hat mehrere Jahre in einem Reitsportgeschäft gearbeitet. Dabei hat sie sich die Grundlagen angeeignet, um in der Branche sattelfest zu werden und den Traum von der Selbstständigkeit zu realisieren. Seit November 2020 hat sie im eigenen Ladengeschäft auf knapp 300 Quadratmetern die Zügel in der Hand: Freizeit- und Turnierreiter, Reitsportbegeisterte, Reitvereine und -schulen kommen auf ihre Kosten. Im Sortiment hat sie Reitausrüstung von Kopf bis Fuß - klassisch englisch oder Western - sowie alles fürs Pferd: Ausrüstung, Futtermittel und Stallbedarf. Dazu bietet sie freundliche, fachkundige und professionelle Beratung. „Mir ist wichtig, dass die Kunden glücklich und zufrieden sind und gerne wiederkommen.“ Sollte etwas nicht passen oder vorhanden sein, bemüht sie sich, es schnellstmöglich zu bestellen. Bei Pferdefutter achtet sie auf hohe Qualität. Das Sortiment macht nicht nur Reiter der englischen Reitweise glücklich im Sattel. Auch für ihr „Steckenpferd“, das Westernreiten, hat sie ein Angebot geschaffen, das es in der Gegend selten gibt. Im Bereich Outdoor finden auch Nicht-Reiter Funktionskleidung für viele Anlässe, etwa Jeans aus den USA, die nicht nur schick, sondern auch freizeit- und bürotauglich sind.

Reitsport Melzer Münchener Str. 6

71522 Backnang

Tel. 0 71 91/9 12 79 16

www.reitsport-melzer.de