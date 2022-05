Bohn verhilft mit Spaß zur neuen Küche

Eine Wunschlos-Glücklich-Küche braucht Können, Know-how und Köpfchen. Diese „3 K“ für die professionelle Küchenplanung und Umsetzung sind bei Bohn Küchen unter einem Dach und in einer Familie vereint.

Familie Bohn plant jede Küche genau nach Maß und mit „“. Marina Bohn und ihr Team haben Ideen für klassische Küchendesigns mit dem gewissen Extra, mit ihnen kann der Kunde aber auch richtig „rumspinnen“ und sich „austoben“. Denn auch für ungewohnte, gewagte, flippige Lösungen sind die Küchenplaner jederzeit zu haben. Beim Konzept können sie auf fast 30 Jahre Küchenkompetenz ihres Vaters Wolfgang Bohn zählen. Mit seinemund aus Erfahrung weiß er genau, worauf es bei der Küchenplanung ankommt, damit die passgenaue Umsetzung gelingt. Geht es an den Einbau, ist dasvon Schreiner Benjamin Bohn und seinem Team gefragt. Die Küchenmonteure sorgen für die handwerklich professionelle Arbeit. Alle haben einen Riesenspaß, Küchenwünsche zu erfüllen, damit die neue Küche Spaß und Freude macht. Sie ist das neue Wohnzimmer, um sie herum werden Ess- und Wohnbereich geplant. Die Grenzen zwischen Kochen, Essen und Wohnen sind fließend. Was auch ein Blick auf die Küchenmöbel zeigt: Sie werden nicht mehr als reine Zweckmöbel konzipiert, sondern haben Lounge-Charakter und gehen ohne Wand oder Raumteiler in den Wohn- und Essbereich über, so dass etwa für den „Absacker“ kein Ortswechsel mehr in andere Räume nötig ist. Auch der Küchentisch kann so gebaut werden, dass er eine Relaxfunktion hat. Das Bohn-Team weiß, wie’s geht: „Wenn wir was machen, dann richtig.“ Mit Termin ist das Team auch gerne außerhalb der neuen Öffnungszeiten für Küchenwünsche da.