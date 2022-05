Charlotte Klinghoffer: Ich bin Bestatterin aus Leidenschaft

Seit 23 Jahren verfolge ich konsequent ein Ziel: Ich möchte das Bestattungswesen weiterentwickeln, auf die individuellen Wünsche der Verstorbenen und deren Angehörigen eingehen und ein Abschiednehmen ermöglichen, welches würdevoll und mit positiven Empfindungen in Verbindung gebracht wird - trotz des erlittenen Verlustes.

Gemeinsam mit meinen 15 hoch qualifizierten und empathischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erweitern wir unser Angebot ständig, immer mit der Prämisse: viele Mehrwerte - ohne Mehrkosten für Sie, welche durch eine notwendige Beauftragung externer Dienstleister entstehen würden. Überzeugen Sie sich in einem persönlichen Gespräch oder beim Besuch in unserem innovativen Abschiedshaus in Backnang, das für ganz Deutschland Maßstäbe setzt. Dabei habe ich die innovativsten Ideen des Bestatterwesens aus ganz Europa übernommen, weiterentwickelt, mit eigenen Erfahrungen und den Bedürfnissen der Angehörigen vervollständigt. So wurde die große Feierhalle mit einer 3-manualigen Sakralorgel ausgestattet und die Trauerhallen wurden allesamt hochwertig und repräsentativ gestaltet. Dies macht notwendige Dekorationen am Tag der Trauerfeierlichkeit überflüssig.

Das großzügige Foyer bietet die Möglichkeit zum Austausch vor und auch nach der eigentlichen Zeremonie. Für Angehörige, denen eine Teilnahme nicht möglich ist, weil sie nicht anreisen können oder gesundheitlich nicht in der Lage sind, kann die Feier in die ganze Welt übertragen werden. In Summe sind Trauerfeiern für bis zu 238 Trauergäste möglich - mit Pfarrer, Freiredner oder selbst gestaltet.