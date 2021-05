Ein Schmuckstück zaubert ein Lächeln ins Gesicht

Uhren und Schmuck sind eine ganz besondere Freude

Eine individuelle Beratung in Sachen Schmuck und Uhren und kompetenter Service in der eigenen Werkstatt - das findet der Kunde beim Meisterbetrieb und Fachgeschäft Juwelier Stroh. Das Team ist gemäß den Corona-Regeln für die Kunden da.

Im Classic-Bereich, Trendbereich und Trauring-Gewölbe finden sich das gewünschte Schmuckstück und die passende Armbanduhr, für jeden Geschmack und in allen Preislagen. Das Sortiment führt ausgewählte, exklusive Marken wie Rado, Union Glashütte, Gellner und Anna Maria Camilli. Mit einer Auswahl von mehr als 350 Modellen und seiner Expertise in Sachen Hochzeit zählt Juwelier Stroh zu den Experten im Bereich der Verlobungs- und Trauringe. Ein schönes Schmuckstück zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Gerade in diesen schwierigen Zeiten schätzen Goldschmiedemeister Götz Stroh und seine Frau Patricia diese Momente an ihren Berufen ganz besonders.

Tradition und Moderne

Seit 1867 steht Juwelier Stroh für Tradition und Moderne, für Exklusivität und Individualität. „Bei uns kann jeder sein besonderes Schmuckstück finden, ob trendig aus Silber und Edelstahl, ausgefallen mit Südseeperlen oder klassisch in Gold und Platin“, so Götz Stroh. Ebenso bei den Uhren: ob klassisch, mechanisch, originelle Smart Watch oder limitierte Modelle. Das kompetente Team berät gerne telefonisch oder per E-Mail. Auch bringen die Mitarbeiter eine Auswahl zum Testen nach Hause. In der eigenen Werkstatt werden die persönlichen „Schätze“ passgenau angefertigt, repariert und umgearbeitet.