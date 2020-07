Funktions-Check für Fenster und Türen

Regelmäßige Wartung spart Geld

Fürs Fahrzeug oder die Heizungsanlage sind regelmäßige Inspektionen fest eingeplant. Fenster und Türen hingegen werden eher stiefmütterlich behandelt, dabei erhöht eine regelmäßige Wartung die Lebensdauer, spart langfristig Geld und schont die Nerven. Erfahrener Experte für Wartung und Instandsetzung von Fenstern, Türen, Rollläden und Sonnenschutz ist Wolfgang Haupt aus Murrhardt. Seit 30 Jahren ist er in vielen Bundesländern unterwegs und kümmert sich um Reparaturen im Haus, seit zehn Jahren ist er zudem selbstständiger Kundendiensttechniker bei Weru in Rudersberg.

Er hat in dieser Zeit schon vieles erlebt und erzählt von einem Fall, bei dem die Mechanik einer Kipp-Schiebetüre komplett zermalmt war, und das bei Kälte, kurz vor Weihnachten. Keiner hatte bemerkt, dass die Türe über Jahre nicht richtig geschlossen hatte. Mit jedem Schließen wurde die Mechanik in Mitleidenschaft gezogen. Mit einer regelmäßigen Überprüfung wäre es nicht so weit gekommen. Haupt empfiehlt daher eine jährliche Wartung. Ein idealer Zeitpunkt ist beispielsweise nach einem Mieterwechsel, so kann der Vermieter sicher sein, dass alles in Ordnung ist. Auch Hausverwaltungen schätzen den Service von Wolfgang Haupt.