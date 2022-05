An einem durchschnittlichen Tag legen wir Tausende Schritte zurück und umrunden so im Laufe unseres Lebens mehrmals die Erde. Ein Grund, den Füßen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, denn gesunde Füße bedeuten Lebensqualität. Marta Krakowiak und Sarah Amiri bilden ein Podologinnen-Team, das sich mit ausgewiesener Fachkenntnis und herzlichem Engagement der Fuß-Gesundheit seiner Patientinnen und Patienten widmet. Sarah Amiri hat sich nach dreijähriger Ausbildung mit ihrer modernen Praxis im Haus der Gesundheit in Unterweissach einen Wunschtraum erfüllt. Ihre Mutter Marta Krakowiak war lange Zeit mit eigener Podologie-Praxis in Stuttgart selbstständig. Sie ist auch Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Podologie, Sarah Amiri absolviert derzeit ihre Heilpraktikerausbildung. Für beide steht nach der Anamnese die individuelle Behandlung im Fokus. Sie arbeiten eng mit Ärzten, Kliniken, Physiotherapeuten und Orthopädie-Schuhmachern zusammen und ihre Praxis verfügt über die Krankenkassenzulassung.

Das Behandlungsspektrum ist breit gefächert und umfasst beispielsweise Nagel- und Hornhautbehandlungen, Entfernen von Hühneraugen und Druckstellen, das maßgerechte Anfertigen von Orthosen und Nagelspangen, Fußbehandlungen für Diabetiker, Wellnessbehandlungen, Fußreflexzonenmassage und Paraffinbäder, die vor allem bei Rhagaden (Schrunden) helfen.

Größte Sorgfalt beim Thema Hygiene ist in der Praxis selbstverständlich.