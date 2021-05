Getränke Galaxie punktet mit Beratung und Vielfalt

Erfrischende Getränke und Genuss pur

Mit ihrer Auswahl an über 3000 Getränken zählt die Getränke Galaxie zu den führenden Getränkespezialisten in der Region. Seien es Mineralwasser in all seinen Facetten, Limonaden und Säfte oder angesagte Softdrinks, die Vielfalt ist enorm. Braukunst ist durch viele kleine, handwerkliche Brauereien und bekannte Häuser vertreten. Beratung und Service stehen an erster Stelle des in der Region verwurzelten, traditionsreichen Familienbetriebes - und das merkt man. Soll es ein frischer Wein zum Spargel sein oder ein kräftiger Roter zum gegrillten Steak? Hier wird jeder Weinliebhaber fündig. Wein ist die Leidenschaft von Sylvia Benzinger-Kugler, sie kennt die Weingüter und schaut auch nach besonderen Tropfen, die es nicht überall gibt - sowohl aus der Region als auch von internationalen Weingütern. Soll es etwas Hochprozentiges sein? Für Gin-Fans gibt es rund 100 verschiedene Sorten. Whisky-Liebhaber schätzen die Spezialitäten aus nah und fern. Einen feinen Obstbrand gibt es auch aus der eigenen Brennerei.

Besonders beliebt sind die Themenabende wie die verschiedenen Tastings und die hauseigene Weinmesse.