Immer frisch gekocht und einfach gut!

Regional, saisonal und immer frisch gekocht. Kurzum einfach gut! So lässt sich zusammenfassen, was Küchenchef und Inhaber Markus Binder mit seinem Team an die Tische der Gäste bringt.

In der Aspacher Traditionswirtschaft wird zudem eine herzliche Gastfreundschaft gelebt. „Wir sind Gastronomen aus Leidenschaft, daher sind wir froh, dass wir regulär geöffnet haben, bei gutem Wetter auch Gäste auf unserer Terrasse und dem angrenzenden Biergarten bewirten können.“

In allen Bereichen bekommt der Gast frisch gekochte Gerichte auf den Tisch.

Wichtig ist aber: Im Biergarten gilt eine gesonderte Karte. „Durch den langen Weg aus der Küche in den Biergarten ist es nicht möglich, dort die regulären Restaurantgerichte zu servieren. Und einen Qualitätsverlust wollen wir nicht hinnehmen“, erzählt Markus Binder. Im Biergarten ist dennoch alles handgemacht, vom Flammkuchen über die Tafelspitzsülze bis zum Steak mit hausgemachten Pommes.

Für alle, die nicht vor Ort schlemmen möchten, gibt es nach wie vor den Abholservice „Essen to go“. „Vor allem bei den Tagesgerichten wird dieses Angebot gerne genutzt.“ Saisonal mit dem Angebot der Jahreszeit zu arbeiten, ist dem Küchenchef wichtig. Besondere Empfehlungen ergänzen die Speisekarte. Auf Convenienceprodukte verzichtet Markus Binder ganz bewusst. „Wir kochen frisch und bereiten alles selbst zu. Ob Soßen, Kartoffelsalat oder Kroketten - alles handgemacht. Unsere Auszubildenden sollen ihr Handwerk von Grund auf lernen.“

Zum Gasthof Traube gehört ein topmodernes Drei-Sterne-Hotel mit 24 Zimmern und kostenfreien Parkplätzen.