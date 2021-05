Innovative Produkte schützen vor Pollen, Insekten und Viren

Unbeschwert das Frühjahr genießen

Mit der warmen Jahreszeit kommen Pollen und Insekten zurück. Professioneller Insektenschutz schützt gegen unerwünschten Besuch der Plagegeister und sieht gut aus. Insektenschutz von MHZ beispielsweise hält zudem Pollen, Keime und Staub fern von allen Räumen. Aktuell ist der Boden- und Raumausstatter Emil Schwarz über Click & Meet und Click & Collect für die Kunden da. Die Beratung kommt online dazu. Im virtuellen Showroom kann außerdem die Produktvielfalt im Sonnen- und Sichtschutz sowie das Spektrum der Raumausstattung in Augenschein genommen werden.

Für Abmessung und Montage kommt coronakonform eine Person ins Haus, nach den geltenden Hygieneschutzmaßnahmen.

Kreative Ideen für jeden Raum

Rechtzeitig vor dem Sommer sollte man sich nicht nur um Insektenschutz kümmern, auch der innenliegende Blend- und Sichtschutz ist ein Thema. Ist er vielleicht etwas in die Jahre gekommen, so können neue Stoffe und Farben den Raum aufpeppen und für frischen Wind sorgen. Das Equipment für die Auszeit in den eigenen vier Wänden, auf Terrasse und „Balkonien“ kommt professionell von den Boden- und Raumausstattungsprofis aus dem Hause Emil Schwarz. Ausgeklügelte Technik und das Mehr an Qualität und Komfort zeichnen die empfohlenen Produkte aus. Im Fachbetrieb wird der Insektenschutz auf Maß gefertigt. Auch unter Pandemiebedingungen lassen sich neue Produkte im Stoffbereich entdecken und geplante Umbaumaßnahmen in der Wohnumgebung umsetzen. Antimikrobielle Raumtextilien halten Bakterien und Viren davon ab, sich auf der Lieblingsdecke oder dem Kuschelkissen breitzumachen, sie verhindern unangenehme Gerüche und schaffen eine entspannte und unbeschwerte „Me-Time“.

Die gesamte Produktvielfalt kann auf der Webseite von Firma Schwarz oder bei den Herstellern direkt in Augenschein genommen werden. Auch bei der Montage muss nicht gewartet werden: Die ausschließlich fest angestellten und ausgebildeten Profis für Boden

und Raumausstattung sind auch während Corona gewissenhaft und zuverlässig im Einsatz.

„Nach Terminvereinbarung dürfen unsere Mitarbeiter ihren Arbeiten nach den geltenden Regeln nachgehen“, sagt Geschäftsführer und Parkettlegemeister Sascha Willkomm.

Judith Willkomm und Lisa Jergentz freuen sich, ihren Kunden im Showroom für Raumausstattung die große Produktvielfalt zeigen und vor Ort beraten zu können. Während Corona gibt es die Beratung für sämtliche Bereiche online, telefonisch oder vor Ort. Muster, die der Kunde für gut befunden hat, können per Click & Meet im Showroom abgeholt werden.

