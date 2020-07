Jedes Haus ein Unikat

Individuelle Traumhausplanung

Am Ortsausgang Oberweissach in Richtung Bruch befindet sich der Firmenstandort der TALBAU-Haus GmbH. Hier entstehen jährlich rund 55 individuell geplante Fertighäuser in ökologischer Holztafelbauweise. Das inhabergeführte Familienunternehmen begleitet nun seit fast 40 Jahren Bauherren auf ihrem Weg ins neue Eigenheim.

Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der 100 % kundenindividuellen Planung. Bauherren bringen ihre Wünsche sowie Ideen mit, und gemeinsam mit dem TALBAU-Haus Architektenteam wird das neue Eigenheim geplant. Jede Planung startet somit auf einem weißen Blatt Papier. So garantiert TALBAU-Haus, dass jedes Fertighaus ein Unikat ist.