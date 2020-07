Lebensqualität bis ins hohe Alter

Stroh Hörakustik bietet Service, der nicht an der Ladentür endet

Seit dem erfolgreichen Start im Januar 2016 hat sich das inhabergeführte Fachgeschäft Hörakustik Stroh in der Grabenstraße zum Experten in der Hörakustik etabliert.

Gutes Hören ist eine Grundvoraussetzung für die aktive Teilnahme am öffentlichen Leben. Interessante Gespräche, schöne Melodien, Vogelgezwitscher ...

Es gibt viele Gründe, genauer hinzuhören und auch auf die leisen und feinen Töne zu achten.

Filialleiterin Cornelia Gehre ist seit mehr als 20 Jahren im Beruf tätig und weiß genau um die Bedürfnisse ihrer Kunden.

Unterstützt wird Cornelia Gehre, die auch die Gebärdensprache beherrscht, von zwei weiteren Hörakustikermeisterinnen: Frau Britta Wenzel und Frau Nadine Hoffmann.

Individuelle Abstimmung für optimales Hören

Mit modernster Mess- und Anpasstechnik werden die Hightech-Hörsysteme individuell an die Hörbedürfnisse des Kunden angepasst. Ein Hörgerät ist kein Produkt von der Stange. Erst durch die individuelle Beratung und Anpassung durch das Akustik-Team wird ein optimales Hörergebnis erzielt.

Die Hauptlieferanten sind Marktführer in der Hörgeräteindustrie: Oticon, Phonak, Widex und Signia punkten mit hervorragender Qualität und ansprechender sowie formschöner Ästhetik - individuell, unauffällig, komfortabel.

Lithium-Ionen-Akku-Technologie

Beste Ergebnisse lassen sich mit der innovativen und nachhaltigen Lithium-Ionen-Akku-Technologie erzielen.

Hörakustik Stroh präsentiert diese Hörgeräte-Technik: Die wiederaufladbaren Hörsysteme bieten gutes Hören und einfache Bedienbarkeit.

Für fast alle Modelle ist die direkte Steuerung per Smartphone möglich. Wenn das Laden des Akkus vergessen wurde, im Falle eines Stromausfalls oder wenn man unvorhergesehen das Haus verlassen musste: In einer halben Stunde ist das Hörgerät bis zu 25 Prozent aufgeladen - es kann also innerhalb kurzer Zeit schon wieder vollumfänglich gehört werden.

Ebenso bietet Stroh Hörakustik Gehörschutz für Arbeiter und Musiker, zum Schlafen und Fliegen sowie Wasserschutz - auch für Kinder - an. Speziell für Schwerhörige gibt es Zubehör für Fernseher und Lichtsignalanlagen.

Kostenlose Hörtests, sämtliche Überprüfungen und die Neueinstellung von Hörgeräten sind selbstverständlich. Bei Bedarf werden Kunden mit dem Taxi abgeholt und nach Hause gebracht.

Alle Räume sind barrierefrei.