Outdoorschuhe nach Maß

Nie wieder zu enge oder falsch sitzende Schuhe

Auch in unserer Region kann man einen wunderschönen und abwechslungsreichen Urlaub erleben und dabei die schöne, vielseitige Landschaft erkunden. Die passenden Outdoorschuhe dafür hat Intersport Hettich.

Insbesondere die vielfältige Natur lädt jeden zu ausgiebigen Wandertouren ein. Ist man dafür auf der Suche nach Outdoorschuhen, bleiben bei Intersport Hettich keine Wünsche offen. Inklusive einer fundierten Beratung, die nur ein Fachgeschäft bieten kann.

Volles Programm für Outdoor-Enthusiasten

Das große Outdoor-Sortiment umfasst von Campingausrüstung über Wanderstöcke, Rucksäcke und Wanderschuhe bis hin zu Regen- und Funktionsbekleidung alles, was das Herz eines Wanderers höherschlagen lässt.

Anpassung nach Maß: Outdoorschuh aus dem Ofen

Unter den vielen verschiedenen hochwertigen Marken im Bereich Outdoorschuhe hat Intersport Hettich den Sportartikelhersteller Tecnica im Sortiment. Tecnica steht für Multifunktionsschuhe mit hochwertiger Performance, innovativer Technologie und einem modisch aktuellen Design. Das Besondere: Es sind weltweit die ersten individuell anpassbaren Schuhe.

Die Zeiten zu enger oder falsch sitzender Schuhe sind mit der Technologie des „Bootfitting“ vorbei: In nur 15 Minuten kann jeder bei Intersport Hettich mit einem direkt am Fuß perfekt angepassten Schuh in sein nächstes Abenteuer starten. Wie funktioniert das Anpassen an die spezifischen Eigenheiten des Trägers? Durch Erhitzung des Schuhs können die notwendigen Bereiche um Fußbett, Ferse, Knöchel und das Fußgewölbe angepasst werden.