Professionell, herzlich und mitten in der Stadt: Optik Krämer, die Spezialisten für gutes Sehen und Aussehen

Augenoptiker aus Leidenschaft

Augenoptikerhandwerk vom Feinsten - das ist Optik Krämer in der Fußgängerzone. „Unser Beruf ist unsere Leidenschaft. Dabei liegen uns die kleinen Details am Herzen. Sei es der leckere Espresso während des Aussuchens der Brille, die stimmige Dekoration unseres Schaufensters oder am Ende der Brillenfertigung das Polieren der Gläser.

Jeder hat individuelle Sehanforderungen und einen persönlichen Stil, um hier das beste Ergebnis zu erzielen, braucht es neben Fachkompetenz auch Zeit. Zeit für Beratung, Sehanalyse und

Glasbestimmung, und diese Zeit nehmen wir uns gerne für unsere Kundinnen und Kunden“, sagt Augenoptikermeister Stefan Krämer. Durch unterschiedliche Messverfahren wird eine perfekte Augenglasbestimmung erreicht. Was viele nicht wissen: Die Sehstärke und viele weitere Parameter kann man sich auch beim Augenoptiker messen lassen. Statt massenweise Gestelle anzubieten, ist die Handschrift von Optik Krämer eine qualitative und ausgewählte Kollektion. Dies zeigt sich auch an der Ladengestaltung, der Stefan Krämer eine moderne, puristische und übersichtliche Optik verpasst hat. Von ansprechender Lichttechnik erhellt liegen auf weißen Regalen die Brillengestelle aus. Ob Gleitsichtbrille oder Bildschirmbrille, Sonnenbrille oder Kontaktlinse – hinter allen steht ein enormes Wissen über das Sehen, und Optik Krämer ist ein ausgewiesener Spezialist für gutes Sehen und Aussehen.

Angebote wie Ultraschall-Reinigung, Messungen der Augenwerte, Kontaktlinsenanpassung und Reparaturen komplettieren den Service.