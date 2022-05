Professionell, herzlich und up to date

Professionelles Augenoptikerhandwerk, aktuelle Technik und eine herzliche Atmosphäre - dafür steht Optik Krämer in Backnang.

High-Tech-Messungen für personalisierte Brillengläser

Nicht nur Zeit für die individuelle Analyse ist dem engagierten Experten wichtig, auch bei der technischen Ausstattung arbeitet Stefan Krämer mit aktueller Technik. So setzt das neue Zentriersystem Visioffice 3 von Essilor Maßstäbe. Die 3-D-Rekonstruktionstechnologie bietet eine enorme Messgenauigkeit in weniger als 40 Sekunden.

„Wir messen neben den Standardwerten auch die Kopf- und Körperhaltung unserer Kundinnen und Kunden, so können wir die perfekt abgestimmten Brillengläser fertigen“, erzählt Stefan Krämer. Zusätzlich bietet das System deutliche Vorteile für die Auswahl der richtigen Brillenfassung. Fotos und Videos mit den ausgewählten Brillenfassungen erleichtern auch Menschen mit hoher Sehstärke die Auswahl ihres Lieblingsmodells.

Der Sommer kommt: Zeit für neue Sonnenbrillen

Mit welchen Modellen sind wir im Sommer up to date? „Ganz klar, Eyecatcher sind die neuen Oversize-Brillen“, sagt Stefan Krämer. „Ansonsten gilt: Erlaubt ist, was gefällt.“ Auffällige Kunststoffrahmen sind ebenso zu sehen wie leichte Metallkombinationen. Farbige Sonnenbrillengläser sind im Kommen. Edel wirken sie, wenn Rahmen und Gläser im gleichen Farbton gehalten sind.