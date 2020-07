Wie geht es weiter auf dem Immobilienmarkt?

Fundierte Beratung und Bewertung zählen

Immobilien sind ein sicherer Hafen in Zeiten der Unsicherheit und entsprechend gefragt. Um sich hier vor bösen Überraschungen zu schützen, ist das Wissen um den realen Marktpreis eines Objektes wichtiger denn je. „Wir bieten unseren Kunden eine fundierte Immobilienbewertung an“, sagt Robert Kappler. Der Diplom-Betriebswirt ist Sachverständiger für Immobilienbewertung (EIPOS), seine Frau Karolin Kappler geprüfte Immobilienmaklerin (IHK) mit langjähriger Erfahrung in der Immobilienvermarktung. „Aktuell haben wir den Eindruck, dass sich der Markt verändert, mehr Objekte kommen auf den Markt, und bei Käufern und Verkäufern herrscht durchaus Verunsicherung“, so Robert Kappler. „Hier bieten wir unseren Kunden eine solide Basis mit einem Rundum-Service, auf den sie vertrauen können. Ehrlich und zuverlässig.“