Wohnraumlösungen und Türen für jeden Anspruch

Individuell und auf Maß gefertigt

Die eigenen vier Wände sind ein Ort zum Leben, Wohnen und Wohlfühlen. Dafür sind die richtigen Lösungen gefragt - und Türen Holp hat diese für Sie parat. Gerade Türen sind hier entscheidende Bauelemente und daher auch gestalterisch wichtig, über die reine Funktion hinaus.

Gleichzeitig schaffen sie Atmosphäre

und geben Räumen ihren Charakter. Vielfalt und Know-how sind die Markenzeichen bei Türen Holp. „Anschauen, anfassen, bedienen – so erhalten Sie den entscheidenden Eindruck, den Sie für die Auswahl und Lösung Ihrer Raumträume benötigen“, weiß Inhaber Steffen Aspacher. „Die jahrelange Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern ermöglicht es uns, auch für außergewöhnliche Aufgaben Lösungen zu finden. Und zur Vervollständigung können wir Ihnen auch eine große Auswahl an Fußbodenbelägen und Holzdecken anbieten. Die Montage aller Produkte erfolgt ausschließlich durch fest angestellte Monteure, die ihr Handwerk verstehen. Dabei liegt unser Schwerpunkt in den Bereichen Sanierung und Renovierung vorwiegend für Privatkunden. Dabei fertigen wir individuell nach Maß, so dass der Einbau schnell und sauber erfolgen kann.“

Aktion: Haustüren mit KfW-Förderung

Aktuell läuft bei Türen Holp eine Sonderaktion für Haustüren. Wer bei der Türenauswahl auf einen höheren Einbruchschutz und eine bessere Wärmedämmung setzt, kann von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen Investitionszuschuss bekommen. Kunden haben hier eine große Auswahl an Aluminium-Haustüren in zahlreichen Ausführungen – und Steffen Aspacher und sein Team beraten kompetent und umfassend zum Thema.