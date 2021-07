Experte für alle Phasen

Bauen ist Vertrauenssache – Bauen für Generationen. Mit seiner langjährigen Erfahrung rund um den Bau steht Michael Mohr für Vertrauen, Können und verlässliches Fachwissen. Sein Beruf ist seine Leidenschaft. Als Sachverständiger für Bauschäden und Wertermittlung wirft Michael Mohr seine ganze Erfahrung und Weitsicht für seine Kunden in die Waagschale und begleitet deren Hochbauprojekte als Bauleiter vom ersten Spatenstich bis zur Schlüsselübergabe. Er ist in allen Bauphasen vor Ort. Das Ziel: Mängel im Vorfeld erkennen, unnötige Kosten vermeiden, hohe Bauqualität sichern und bei Problemen rechtzeitig eingreifen. Wer Michael Mohr bereits in der Planungsphase eines Projektes konsultiert, profitiert von dessen umfangreichem Netzwerk leistungsstarker Fachplaner und Unternehmen. Je nach Wunsch steht Michael Mohr den Bauherren und ihren Projekten dann als Berater, Bauleiter, Projektleiter oder als Sachverständiger zur Seite.

Mohr Projektbau Tannbachstr. 12/1 73635 Rudersberg

Telefon: 07183 932 92 75

www.mohrprojektbau.de