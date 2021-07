Individuelle Druck-Projekte

Ein besonderes Format, eine spezielle Anforderung an Versand und Portooptimierung, eine kaum gängige Farbe oder ein außergewöhnliches Papier mit Veredelung? – Für solche und ähnliche Anforderungen an individuell entwickelte Durcherzeugnisse ist die Firma Würth Druck der richtige Ansprechpartner. „Unser Schwerpunkt liegt auf besonders hochwertigen und außergewöhnlichen Produkten, die beratungsintensiv sind, von der Norm abweichen – und die man so nicht überall bekommt“, resümiert Detlef Würth, der die heuer 70-jährige Firma bereits in dritter Generation führt – und von der klassischen Druckerei zum innovativen Dienstleistungsunternehmen ausgebaut hat.

„Über unseren Onlineshop können unsere Kunden an uns angebunden werden und 24/7 auf ihre bei uns gelagerten Produkte zugreifen.“ Das Angebot der seit 2015 in Steinenberg ansässigen Firma richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen: „Auf hochwertige Druckprodukte sowie Lagerung und Logistik sind wir spezialisiert und werden uns auch künftig auf diese Bereiche fokussieren.“